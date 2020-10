Finanzierung der DSM-Übernahme : Kapitalerhöhung: Covestro platziert über Nacht 10,2 Millionen neue Aktien

Der Kunststoffhersteller Covestro will über Nacht rund 450 Millionen Euro frisches Kapital einsammeln und damit den jüngsten Zukauf in den Niederlanden finanzieren. Der Dax-Konzern bietet großen Investoren rund 10,2 Millionen neue Aktien an - das sind knapp sechs Prozent des Grundkapitals.