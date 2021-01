Finanzinvestor: KKR trennt sich von ProSieben-Aktienpaket

Der US-Finanzinvestor und Springer-Großaktionär KKR will sich einem „Bloomberg“-Bericht zufolge von einem Großteil seines Aktienpakets am Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 trennen. KKR wolle über Nacht elf Millionen ProSiebenSat.1-Aktien bei institutionellen Investoren platzieren, berichtete die Finanznachrichtenagentur am Dienstag. Das wären 4,7 Prozent des Grundkapitals. KKR hatte zuletzt einen Anteil von 6,6 Prozent an ProSiebenSat.1 gemeldet.