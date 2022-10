Finanzkrise 2022? „Es wird zu Unfällen auf den Finanzmärkten kommen“

Allein: Am britischen Immobilienmarkt könnte es schon bald drohen, Investoren ziehen sich so schnell wie lange nicht aus Immobilienfonds zurück. Kein Wunder, denn es droht eine Blase zu platzen. Die Zinsen für Immobilienkredite sind in Großbritannien ebenso schnell gestiegen wie hierzulande und liegen für einen Kredit mit fünfjähriger Laufzeit mittlerweile bei über vier Prozent. Gleichzeitig ist die Laufzeit der Hypothekenkredite in Großbritannien kürzer als in Deutschland. In der Regel werden Kredite für fünf statt für zehn Jahre abgeschlossen. Viel schneller könnte es also dazu kommen, dass Immobilienbesitzer die neuen, hohen Zinsen nicht mehr bedienen können und ihr Haus verkaufen müssen.