Finanzkrise 2022? „Es wird zu Unfällen auf den Finanzmärkten kommen“

Direkt neben dem Baseler Hauptbahnhof steht ein Turm, der von außen an einen Fabrikschlot und im Inneren an einen Science-Fiction-Film aus den 1960er-Jahren erinnert. In diesem einzigartigen Ambiente hat eine Institution ihren Sitz, die zu den wichtigsten Adressen der globalen Finanzwelt gehört. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel ist so etwas wie die Zentralbank der Zentralbanken. Vor allem aber gilt sie als eine der wichtigsten Adressen bei der Ermittlung von Risiken. Vor der Finanzkrise 2008 hatte sie vor Gefahren gewarnt, die sonst niemand sah oder sehen wollte. Seitdem werden ihre Analysen und Berichte weltweit mit Ehrfurcht zur Kenntnis genommen.