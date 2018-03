Finanzmärkte: Bond-Aktien-Konflikt hat gerade begonnen

Ob sich Treasuries nun in einem Bärenmarkt befinden oder nicht, der Anstieg der Renditen Anfang 2018 hat dazu geführt, dass Anleger den Wert von Aktien und Unternehmensanleihen neu bewerten. Gewinne waren leicht zu erzielen als die 10-jährige Rendite in der engsten Spanne seit einem halben Jahrhundert gehandelt wurde, die Inflation gedämpft blieb und die Volatilität an den Finanzmärkten Rekordtiefs erreichte. Gewinne sind schwieriger, wenn niedrige Zinsen – Dreh- und Angelpunkt der Erholung nach der Krise – anfangen zu verschwinden.