 Finanzmärkte: Brexit-Unsicherheit belastet das Pfund und britische Aktien

FrankfurtDie Unsicherheit über die Parlamentsabstimmung in Großbritannien über den Brexit-Austrittsvertrag hat am Montag die Stimmung an der Londoner Börse belastet. „Investoren sollten langsam die Möglichkeit von Neuwahlen und einer Labour-Regierung einpreisen“, sagte Analyst Neil Wilson vom Broker Markets.com.