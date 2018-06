Finanzmärkte: Hedgefonds von Alan Howard gewinnt im Mai deutlich

Zinserhöhungen, geopolitische Risiken und steigende Volatilität in diesem Jahr haben Chancen für Makro-Händler geschaffen, deren Erträge in den letzten Jahren durch die quantitative geldpolitische Lockerung gelitten hatten. Howard erzielte die Gewinne im Mai, als politische Turbulenzen in Italien einen Ausverkauf an den Märkten auslösten, getrieben von der Sorge, dass die Populisten des Landes die Mitgliedschaft im Euro riskieren könnten.