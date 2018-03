Finanzprodukte: Die Milliardenwette mit der Angst an der Börse

Angst an der Börse ist messbar und ablesbar an den Volatilitätindizes Vix für das US-Barometer S&P 500 und VDax für den deutschen Leitindex. Diese „Angstbarometer der Börse“ beziehen sich auf die implizierte, die zukünftige Volatilität. Dabei nutzt man die momentanen Preise für Aktienoptionen, um die heute erwartete Volatilität zu berechnen. Sie spiegeln also die Erwartungen der Profis zur Marktentwicklung wider.