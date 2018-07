Fintech: Kreditvermittler Creditshelf strebt an die Frankfurter Börse

FrankfurtDer Mittelstandsfinanzierer Creditshelf drängt an die Frankfurter Börse. Das Fintech will durch die Ausgabe neuer Aktien 15 bis 20 Millionen Euro einsammeln, wie Creditshelf am Dienstag mitteilte. Dabei kann das Unternehmen auf die Unterstützung seines Großaktionärs Rolf Elgeti setzen. Elgeti, der Aufsichtsratschef der Immobilienfirma TAG Immobilien, will Aktien für bis zu 15 Millionen Euro zeichnen, falls sie nicht von anderen Investoren erworben werden.