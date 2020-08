Fintech-Unternehmen: Ant Financial veröffentlicht Wertpapierprospekt

Mitten in der Coronakrise steht in China einer der größten Börsengänge aller Zeiten bevor: Das Fintech-Unternehmen Ant Financial, das hinter dem Bezahldienst Alipay steckt, gab am Dienstag den Startschuss für eine Platzierung an den Börsen in Hongkong und Shanghai. Im Wertpapierprospekt nannte der Betreiber des Online-Bezahldienstes Alipay allerdings weder den konkreten Zeitpunkt noch ein Volumen.