Folge des Wirecard-Skandals: Präsident der Finanzaufsicht BaFin bekommt mehr Macht

Die Finanzaufsicht BaFin verschafft ihrem neuen Präsidenten Mark Branson mehr Macht. Der ehemalige Chef der Schweizer Aufsichtsbehörde FinMa, der am 1. August seinen neuen Job in Bonn antritt, werde mehr Kompetenzen bei der Organisation und Leitung bekommen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Neben der strategischen Steuerung werde er die alleinige Verantwortung für das Budget der BaFin tragen. Bislang musste das Direktorium über die finanziellen Mittel kollegial und einvernehmlich entscheiden, was zu langwierigen Prozessen führen konnte. Zudem unterstehen ihm die Fokusaufsicht und die Spezialeingreiftruppe, die bei Verdachtsfällen schnell vor Ort und Stelle prüfen soll.