Folgen des Kryptocrashs: Jetzt gehen erste Hedgefonds pleite

Dennoch hat der Crash schwerwiegendere Folgen, als es sich so mancher Optimist wohl ausmalen wollte, und die könnten den gesamten Markt weiter belasten. Ein Amtsgericht auf den Britischen Jungferninseln entschied, dass der große Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital am kommenden Montag liquidiert werden soll. Das berichtet Sky News. Das könnte nicht nur zusätzliche Assets auf den Markt spülen, sondern vor allem zu einer weiteren Abverkaufswelle führen. Three Arrows ist kein Unbekannter in der Branche, zwischenzeitlich managte der Fonds Assets im Wert von zehn Milliarden Dollar.