Folgen des Kurzsturzes So viele Punkte hat Wirecard den Dax gekostet

Innerhalb von zwei Tagen hat die Aktie von Zahlungsdienstleister Wirecard rund 80 Prozent an Wert verloren. Für den deutschen Aktien-Leitindex Dax ist das belastend. Selbst Anleger, die über Indexfonds in den Dax investiert haben, werden sich ärgern: Nun drückt Wirecard ihr Depot, obwohl sie selbst die Aktie nicht direkt gekauft haben. Was also wäre gewesen, wenn Wirecard nie in den Dax aufgestiegen wäre? Wenn am 24. September 2018 schlicht Dax-Gründungsmitglied Commerzbank im Index geblieben wäre, allen Indexregeln zum Trotz?