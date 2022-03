Folgen des Ukraine-Kriegs bei Öl und Gas „Für russisches Öl finden Sie kaum noch Käufer“

WirtschaftsWoche: Die Öl- und Gaspreise steigen an den Terminmärkten angesichts des Kriegs in der Ukraine. Welche Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Öl- und Gaspreisen sind jetzt am wichtigsten?

Carsten Fritsch: Der zentrale Einflussfaktor ist ganz klar die Eskalation in der Ukraine, wo Putin jetzt aufs Ganze zu gehen scheint. Dieser Krieg treibt die Öl- und Gaspreise in die Höhe. Putins Vorgehen wird auch weitere Sanktionen zur Folge haben. Die Lage ist ernst, betont auch der Exekutivdirektor der Internationalen Energie-Agentur, Fatih Birol. Er sagte gestern, die globale Energiesicherheit sei bedroht und gefährde die Weltwirtschaft.