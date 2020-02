Fondsgesellschaft: Union Investment kauft Immobilien-Börsenkandidaten Logistrial

Die Fondsgesellschaft Union Investment kauft den Hamburger Logistikimmobilien-Spezialisten Logistrial, der eigentlich an die Börse gebracht werden sollte. Union Investment zahlt rund 800 Millionen Euro für das Unternehmen, 13 Immobilien in dessen Bestand sowie sechs Projektentwicklungen, wie der Vermögensverwalter der Volks- und Raiffeisenbanken am Mittwoch mitteilte.