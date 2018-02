Fondsgesellschaft: Union Investment verzeichnet Rekordergebnis

Die Suche der Anleger nach renditeträchtigen Anlagen spülte im vergangenen Jahr 25,1 Milliarden Euro neu in die Union-Fonds - ein Plus von fast zwei Milliarden Euro und das zweitbeste Absatzergebnis in der Unternehmensgeschichte. Union-Investment Chef Hans Joachim Reinke will in diesem Jahr „dieses Niveau stabil hoch halten“.