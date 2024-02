Fondsgesellschaft: Verwaltetes Vermögen von Union Investment steigt auf Rekordwert

Die Fondsgesellschaft Union Investment hat das vergangene Jahr mit Nettozuflüssen und einem neuen Höchststand beim verwalteten Vermögen abgeschlossen. Der Nettoabsatz belief sich auf rund 16,8 Milliarden Euro, was in etwa auf dem Niveau des Vorjahres lag, wie die Fondsgesellschaft am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Auch dank anziehender Börsen im vierten Quartal stieg das verwaltete Vermögen auf den Rekordwert von 455,2 Milliarden Euro.