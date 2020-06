Fondsgigant Blackrock Superbillige Studie, megamäßiger Einfluss

Die interne Evaluierung der insgesamt neun Angebote, die die EU-Kommission für die Studie vorgenommen hat, zeigt einen großen Vorsprung für Blackrock bei den Qualitätskriterien. Von 100 möglichen Punkten hat Blackrock 94 erhalten, alle anderen Angebote lagen unter 80 Punkten, das am schlechtesten bewertete kam sogar nur auf 58 Punkte. Die Kommission hatte fünf Aspekte berücksichtigt, darunter die Qualität und Relevanz der vorgeschlagenen Methodologie und die Maßnahmen zur Qualitätskontrolle. Hier stellt sich die Frage, ob die EU-Kommission das Angebot von Blackrock auffällig wohlwollend beurteilt hat. Die Namen der anderen Anbieter veröffentlicht die EU-Kommission nicht. In Finanzkreisen ist jedoch bekannt, dass es sich um europäische Unternehmen handelt. „Warum die Studie ausgerechnet an ein US-Unternehmen ging, erschließt sich uns nicht“, heißt es in Finanzkreisen.