Funkturm-Tochtergesellschaft: Vantage-Towers-Aktien werden wohl zu 24 bis 25 Euro ausgegeben

Die Aktien der Vodafone-Funkturm-Tochter Vantage Towers werden voraussichtlich in der unteren Hälfte der Preisspanne zugeteilt. Die beteiligten Banken teilten den Investoren am Dienstag mit, die Papiere würden wohl zwischen 24 und 25 Euro ausgegeben. In dieser Spanne seien die Orderbücher gut gefüllt.