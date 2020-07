Furcht vor zweiter Corona-Welle verunsichert Anleger „Es wird immer schwieriger die steigenden Corona-Zahlen zu ignorieren“

Für zusätzliche Verunsicherung sorgten allerdings die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China. Als Reaktion auf die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston im US-Bundesstaat Texas gab die Regierung in Peking die Schließung der US-Vertretung in der südwestlichen Stadt Chengdu bekannt. Der Streit heizte die Nachfrage nach Gold weiter an. Der Goldpreis sprang zum Wochenanfang auf das neue Allzeithoch von 1945,16 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). „Solch eine Dynamik haben wir noch selten erlebt, die Telefone bei unseren Händlern klingeln ununterbrochen“, sagte Experte Hans-Günter Ritter vom Edelmetallhändler Heraeus. Marktteilnehmern zufolge spielte beim Run auf die Anti-Krisen-Währung neben dem schwachen Dollar auch eine steigende Inflationserwartung eine Rolle.