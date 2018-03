G20 drohen mit Regulierung: Die Last-Minute-Überlebensstrategie der Krypto-Branche

Ob es in Argentinien tatsächlich zur harten Krypto-Regulierung kommt, ist offen. Ein Vertreter der japanischen Regierung hatte am Dienstag Zweifel an einer einheitlichen internationalen Linie geäußert. „Die allgemeine Stimmung unter den G20-Mitgliedern ist, dass zu strikte Regulierung nicht gut wäre“, sagte ein Regierungsvertreter in Tokio.