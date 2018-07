Gabelstapler-Hersteller: Weichai erwirbt neue Kion-Anteile

Kion-Großaktionär Weichai Power hat seinen Anteil an dem Gabelstapler-Hersteller aufgestockt. Der chinesische Konzern habe für rund 150 Millionen Euro etwa 2,05 Millionen Kion-Aktien erworben, teilte Weichai am Dienstag mit. Damit hielte sie nun 45 Prozent der Anteile. 2012 war Weichai mit 25 Prozent bei dem Wiesbadener Konzern eingestiegen. Nach dem Börsengang von Kion stockten die Chinesen in mehreren Schritten auf und kamnen zuletzt auf rund 43 Prozent.