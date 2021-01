Gamestop-Aktie „Klar, dass das in Tränen endet“

Derweil wächst sich die Attacke der vielen Klein- gegen die wenigen Großanleger zu einer Art Klassenkampf aus. Ein Trader und Nutzer der Onlinepattform Reddit erklärte in einem offenen Brief, einer der beteiligten Shortseller-Fonds „steht für alles, was ich“ an der Zeit der Finanzkrise „gehasst habe“. Und weiter: „Ihr seid eine Firma, die Geld damit verdient, Unternehmen auszubeuten“. Wer sich dieser Tage bei den Promis der Szene umhört, merkt aber schnell: Sorgen machen sich die Short-Stars trotz dieser Umsturzversuche keine.



Perring sagt: „Ich denke nicht, dass sich mein Geschäftsmodell ändert“. Die Meinung des Briten teilen andere, etwa Daniel Yu, Gründer von Gotham City Research. Er ist in Deutschland wegen seiner Attacken auf die Beteiligungsfirma Aurelius bekannt geworden, Yu findet ebenfalls: „Langfristig wird der Fall nichts bewegen“.