Gamestop Nützliche Geier: Ein Plädoyer für die Shortseller

Bitte nicht falsch verstehen: Ich habe kein Mitleid mit Melvin Capital und Citron Research. Sie haben gezockt, waren zu gierig und haben verloren. So ist das Spiel. Sollten sie oder ihre Verbündeten mit unfairen Mitteln gekämpft haben – auf Broker eingewirkt, dass diese weitere Gamestop-Käufe verweigern – so ist das ungesetzlich. Dass Anleger nicht handeln können, weil ihr Broker nicht genug Kapital für Sicherheitsleistungen hat, ist schlimm genug. Sollte es noch andere Gründe für den Handelsstopp geben, wäre dies kriminell. Schuldige müssten dann bestraft und wer deswegen Geld verloren hat, muss entschädigt werden. Deshalb ist es richtig, dass sich US-Behörden die Vorgeschichte der Handelsstopps genau anschauen.



Was Ihr Euch noch anschauen solltet, sind Eure Verbündeten in dem Kassen-Kampf gegen die Wall Street: Eure Neobroker, allen voran Robinhood, können nur aus einem einzigen Grund auf Provisionen verzichten: Weil sie Eure Aufträge an Citadel (das sind die, die Melvin Capital gestützt haben) und andere Hedgefonds weiterleiten, die sie gegeneinander verrechnen und die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskurs einstreichen – und nebenher noch schöne Informationen darüber bekommen, was von Euch demnächst so an den Börsen anrollt.