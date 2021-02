GameStop-Skandal Entgleister Thriller um Schwarm-Spekulanten

Vor den US-Kongress als Zeuge in einem Skandal geladen zu werden, ist ungefähr so angenehm wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Die Gesichter der Protagonisten der GameStop-Saga, die am Donnerstag via Video in den Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses geschaltet wurden, waren schon allein deshalb mächtig zerknirscht.

Ihre Rollen: