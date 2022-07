Gashandel So bildet sich der Erdgaspreis nach Putins Exportdrosselung

Der Gaspreis bildet sowohl aktuelle Ereignisse wie den Ukrainekrieg ab als auch langfristige Trends wie die Globalisierung und die Energiewende. Zudem ist er in den gesamten Markt für Energierohstoffe eingebunden. Vor allem in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Preisbildung am Gasmarkt verändert. Bis vor rund einem Jahrzehnt reagierte der Erdgaspreis mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten auf die Preisentwicklung bei Öl. Das lag an langfristigen Lieferverträgen. Viele dieser Verträge enthielten Klauseln, bei denen der Gaspreis an den Ölpreis geknüpft war. Zuletzt hat sich die Bindung des Gaspreises an den Ölpreis jedoch stark gelockert.