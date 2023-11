Gaza-Krieg Ein regionaler Flächenbrand würde zu abstürzenden Börsen und einem Ansturm auf Gold führen

Im dritten Szenario eskaliert die Situation zu einem regionalen Konflikt, an dem auch die Hisbollah im Libanon und möglicherweise der Iran beteiligt sind. Dies könnte auf mehrere Arten geschehen. Der Iran, der die Folgen einer Ausschaltung der Hamas fürchtet, lässt die Hisbollah gegen Israel losschlagen, um es vom Militäreinsatz in Gaza abzulenken. Oder Israel beschließt, diesem Risiko durch einen größeren Präventivschlag gegen die Hisbollah zu begegnen. Und dann sind da noch all die anderen iranischen Stellvertreter in Syrien, Irak und Jemen. Jeder von ihnen ist erpicht darauf, Israel und die US-Streitkräfte in der Region im Rahmen seiner eigenen destabilisierenden Agenda zu provozieren.