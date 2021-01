Gebrauchtwagenhändler: Vor Börsengang: Orderbücher bei Auto1 sind bereits gefüllt

Der Börsengang des Betreibers von „wirkaufendeinauto.de“ soll am 4. Februar erfolgen. Das Unternehmen legte die Preisspanne am Montag auf 32 bis 38 Euro je Aktie fest. Eine Milliarde Euro will Auto1 selbst einnehmen und damit vor allem das geplante Wachstum finanzieren, eine Dividende ist auf absehbare Zeit nicht geplant. Der Rest – 500 bis 833 Millionen Euro – geht an die Altaktionäre.