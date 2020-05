Wyser-Pratte kaufte sich in Rheinmetall ein, die Aktie, mit der er sich in Deutschland 2001 einen Namen machte: „Die Aktie war wirklich sensationell günstig“, so der 79jährige Aktionärsaktivist zur WirtschaftsWoche, „Deutschland muss ja mehr in die Rüstung investieren, um das Investitionsziel der Nato von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen.“