Die USA spielen in einer ganz anderen Liga: Während in Deutschland 2022 kein Dax-Vorstandschef mehr als zehn Millionen Euro verdiente, lag im amerikanischen Dow-Jones-Index kein Top-Manager darunter. In der Schweiz verdienten die Chefs von UBS, Roche und Novartis umgerechnet mehr als zehn Millionen Euro. In den USA erhielten die Vorstandschefs im Schnitt 24,9 Millionen Euro.