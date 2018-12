„Gelbwesten“-Proteste: Französische Anleger fürchten aufgrund der Krawalle eine Konjunkturdelle

FrankfurtDie schwersten Krawalle in Frankreich seit Jahrzehnten haben inzwischen auch Auswirkungen an der dortigen Börse. Am Montag gerieten vor allem Titel von Unternehmen, die stark von der heimischen Konjunktur und dem Tourismus abhängig sind, unter Druck. So fielen etwa die Aktien der Supermarktkette Carrefour um 1,4 Prozent, die Titel des Hotelbetreibers Accor gaben 0,8 Prozent nach und für die Airline Air France KLM ging es um zwei Prozent nach unten.