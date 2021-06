Geldanlage: Aktienkäufe von US-Kleinanlegern erreichen Rekordniveau

Kleinanleger werden Experten zufolge zu einer immer wichtigeren Größe an der Wall Street. Am Freitag hätten sie den Kursrücksetzer der Börsen genutzt und die Rekordsumme von 2,05 Milliarden Dollar in US-Aktien gepumpt, schrieben die Analysten des Research-Hauses in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Viele von ihnen hätten hierfür Geld aus Kryptowährungen wie Bitcoin abgezogen.