In den USA ohne New York/New Jersey/Connecticut explodieren die Corona-Fälle, wie auch in Lateinamerika. Viele kleinere Betriebe werden trotz der Staatshilfen aufgeben müssen. Der Preis von Öl, der trotz der Rally im zweiten Quartal um über 30 Prozent unter Jahresanfangsniveau liegt, mag eine Indikation über die Marktpreisfindung geben, wenn Notenbanken nicht kaufen. Alles in allem sind wir in einer Situation, in der die Früchte nicht niedrig, sondern hoch hängen. Risikomanagement sollte in der Kapitalanlage die absolute Priorität eingeräumt werden.



Mit schnellen und entschlossenen Maßnahmen haben die Zentralbanken der USA und Europas auf die Coronakrise reagiert und Wirtschaft sowie Aktienkurse stabilisiert. Doch reicht das aus für eine weitere Kurserholung?