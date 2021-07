Zu den derzeit am intensivsten diskutieren Marktrisiken gehört der jüngste starke Inflationsanstieg, insbesondere in den USA. Ich bin allerdings der Ansicht, dass dieser vorübergehend ist. Die Inflationsdaten haben bisher zwei Dinge gezeigt. Letztes Jahr war der Ölpreis niedrig und in einigen Bereichen entstand mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft ein eher unübliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.