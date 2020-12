Zum anderen hatte ich darauf verwiesen, dass China von allen Regionen am stärksten in das Jahr 2021 starten sollte - „China First“ sozusagen. Die aktuellen Negativrekorde der Corona-Winterwelle in Europa und Nordamerika verleihen diesem Argument Nachdruck. China könnte 2021 mit einem Plus von hervorragenden acht bis zehn Prozentpunkten beim realen Sozialprodukt wachsen.