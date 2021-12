Ein ähnliches Bild wie beim Wachstum ergibt sich bei der Inflation, nur umgekehrt. Das Nachlassen von Spezialeffekten, die teilweise aus Lieferkettenproblemen resultieren (zum Beispiel: Gebrauchtwagenpreise in den USA) sowie die von uns erwartete geringere Dynamik bei den Ölpreisen sprechen eher für ein Abflachen der Inflationsdynamik im Jahresverlauf. Allerdings dürfte dieser Effekt in den ersten Monaten nur sehr graduell zu sehen sein. In den USA könnte es zu Jahresbeginn sogar nochmals Inflationsspitzen geben und in Europa bergen die zuletzt wieder anziehenden Gas- und Energiepreise Überraschungspotenzial für die Inflation nach oben, falls es in den ersten Monate des Jahres überdurchschnittlich tiefe Temperaturen gibt und in der Folge eine höher als erwartete Energienachfrage gibt.