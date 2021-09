Nun ist es ja so, dass Kapitalmärkte nicht mitfühlende oder moralische Instanzen sind, sondern Plattformen, auf denen die Preise für verschiedenste Assets bestimmt werden. Das ist auch bezüglich des Einflusses der anhaltenden Corona-Pandemie nicht anders. Aber die geschilderten Faktoren erhöhen die Unsicherheit der Märkte in der Preisbestimmung, da sie die Ungewissheit zuerst für Konjunktur und Inflation, in der Folge für Notenbanken und Unternehmensgewinne erhöhen. Dabei ist für die Kapitalmärkte weniger die Fallzahl, als die dadurch ausgelösten ökonomischen Effekte bedeutsam. So hat die Unsicherheit über die stark steigenden Fallzahlen in Südostasien genauso belastet, wie die vergleichsweise sehr geringen Fallzahlen in China, die aber dennoch Mobilitätseinschränkungen dort in einer Vielzahl von Regionen auslöste (in der Spitze in Regionen, die für über 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes verantwortlich zeichnen).