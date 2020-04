Die Covid-19-Pandemie hat sich für Industrieunternehmen als besonders disruptiv erwiesen: Die Lieferung wichtiger Materialien wurde unterbrochen und aufgrund des Social Distancing mussten Werke stillgelegt werden. Das könnte für diese Unternehmen aus zwei wichtigen Gründen ein starker Anreiz sein, in Robotik und Automatisierung zu investieren: Erstens rechnen wir damit, dass mehr Unternehmen die Produktion in ihr Heimatland beziehungsweise in die Nähe verlagern werden. Für Unternehmen mit Sitz in Hochlohnländern – etwa in Europa oder den USA – werden Automatisierung und Robotik eine Möglichkeit sein, die Kosten unter Kontrolle zu halten.



Zweitens sehen Industrieunternehmen Investitionen in die Automatisierung unter Umständen als eine Form von Risikomanagement für den Fall einer erneuten Pandemie. In stärker automatisierten Fabriken kann der Betrieb auch dann aufrechterhalten werden, wenn Regierungen auf Social Distancing bestehen. So hat das Unternehmen Siemens kürzlich bei Investorentreffen erklärt, dass es seine Produktion dank des hohen Automatisierungsgrades seiner Fabriken (weniger menschliche Interaktion) weitgehend aufrechterhalten kann. Unseres Erachtens wird sich dieser Trend fortsetzen und sogar an Bedeutung gewinnen. Fabrikautomatisierungssysteme, Roboter und Automatisierungssoftware werden eine wichtige Rolle spielen, um einen höheren Automatisierungsgrad zu erreichen.