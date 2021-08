So spannend die Offenheit des Rennens für den deutschen Wähler ist, so ermüdend ist so eine Diskussion für internationale Investoren. Hinzu kommt, dass anders als bei den US-Präsidentschaftswahlen ja mit dem Feststehen des Wahlergebnisses nicht unmittelbar eine Richtung der Regierungspolitik feststeht, die sich einpreisen ließe. Es muss nicht mal der wahrscheinlichste Kanzler feststehen. Das bedeutet: Deutschland und die Kapitalmärkte dürften selbst am Wahlabend keine Klarheit über den neuen Kanzler oder die neue Kanzlerin haben, geschweige denn, auf welche Kompromisse sich in den Koalitionsverhandlungen die Positionen der Parteien zubewegen könnten. Damit erscheint naheliegend, dass sich die Kapitalmärkte rational nicht auf ein Ergebnis der deutschen Wahlen vorab positionieren sollten. Die rationale Strategie dürfte vielmehr sein, mit der Positionierung nach dem Wahlabend zu beginnen, zumindest solange das Rennen so offen bleibt.