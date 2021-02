Die vormals so unterschiedlichen Institutionen der Fiskal- und der Geldpolitik sind in einer Weise in die eine wie in die andere Richtung durchlässig geworden, die die Frage nach ihrer gegenseitigen Unabhängigkeit stellen lässt. EZB-Präsidentin Lagarde und Vizepräsident de Guindos waren in ihren Ländern früher Finanzministerin bzw. Wirtschaftsminister, die neue US-Treasury-Chefin Yellen war Federal-Reserve-Präsidentin und der neue Ministerpräsident Italiens, Mario Draghi, ist ein alter Bekannte aus den Notenbankzeiten des „Whatever it takes“. Draghi installiert gleich, dem US-Trend folgend, einen ehemaligen Notenbanker als Finanzminister.



Vorbei die Zeiten, als in der Öffentlichkeit über Angebotspolitik diskutiert wurde, über steuerliche Anreize für Investitionen, über einen Staat, der den Schumpeterschen Unternehmern Luft lässt – vorbei, zumindest offenbar in Europa. Dass die Amerikaner kein Problem mit nachlässigem Fokus auf Wettbewerbspolitik haben, verwundert nicht, streichen doch vor allem die großen US-Technologieunternehmen weltweit nahezu ungestört Oligopolrenten ein.