Auch ein Wegfall der Drohgebärden in Richtung Atomkrieg wäre hilfreich, und ein Frieden in der Ukraine das beste Weihnachtsgeschenk, was sich nicht nur der Normalbürger, sondern auch der Börsianer wünscht. Im Wettlauf zwischen USA und Europa allerdings gibt es kaum etwas zu wetten: Europa ist im Auge des Sturms und hat an relativer Attraktivität zu US Assets weiter eingebüßt. America first, das ist fast zwei Jahre nach Ende von Trumps Amtszeit jetzt die Ansage.



Lesen Sie auch: Meloni-Wahl und Pfund-Crash: Jetzt bieten sich Anlegern Chancen mit Anleihen