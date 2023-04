Die Senior Loan Officer Opinion Survey (SLOOS) vom Januar 2023 ergab, dass netto 45 Prozent der Banken die Kreditvergabestandards für große und mittlere Unternehmen verschärft haben. Die einzigen anderen Perioden, in denen die Kreditvergabe so knapp war, waren während der Covid-19-Pandemie, der globalen Finanzkrise und der Dotcom-Pleite. Wenn die Kreditrichtlinien so streng bleiben oder restriktiver werden, dürfte das Gewinnwachstum weiter unter Druck geraten. Die Gewinnerwartungen scheinen dies noch nicht zu reflektieren. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass der Gewinn je Aktie beim S&P 500 im Jahr 2023 um rund 4,5 Prozent schrumpfen wird, bevor er im Jahr 2024 um 9,5 Prozent steigen wird, was etwa 5 Prozent unter den Konsensschätzungen liegt.



Lesen Sie auch: Keine Finanzkrise, aber Kehrtwende bei Wachstum und Zinsen



Darüber hinaus sind Bewertungen zu teuer. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 von 18x liegt immer noch in der Nähe des höchsten Niveaus seit einem Jahr und über dem Niveau vor der Pandemie. In der Vergangenheit waren solche Bewertungen nur zu Zeiten von zweistelligen Gewinnwachstumserwartungen (zum Beispiel Ende der Neunzigerjahre) und/oder Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen von weniger als 2 Prozent zu sehen (während Covid-19). Beides ist derzeit nicht der Fall.