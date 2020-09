Im Gegensatz konzentriert sich die US-Aktienrally seit März eng auf eine Handvoll Mega-Cap-Tech-Aktien. Die massive Rotation aus Technologietiteln in der vergangenen Woche hat den ganzen Markt belastet und die Notwendigkeit einer breiteren Diversifizierung aufgezeigt. Wir empfehlen, in langfristige Trends zu investieren, die durch die aktuelle Krise beschleunigt werden. So werden die Lieferketten in Zukunft wahrscheinlich weniger global und mehr lokal ausgerichtet sein, was den Sektoren Automatisierung und Robotertechnik zugutekommen wird. Europa ist Heimat vieler der Marktführer in der globalen Fabrik- und Prozessautomatisierung.