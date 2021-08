Auch wenn von weiteren regulatorischen Schritten auszugehen ist, denke ich nicht, dass die chinesischen Behörden in anderen Branchen ähnlich radikale Eingriffe wie im Bildungssektor vornehmen werden. Dies gilt für Bereiche, die ebenfalls für das öffentliche Wohl relevant sind und entsprechend erhöhter regulatorischer Aufsicht unterstehen, zum Beispiel das Gesundheitswesen oder der Immobiliensektor.



Es gilt aber auch für den Internetsektor. China strebt nach technologischer Unabhängigkeit und Vorherrschaft in vielen technologiegetriebenen Zukunftsbranchen. Die Regierung wird daher den Internetsektor nicht in einen gemeinnützigen Sektor verwandeln. In Bezug auf die drei Schlüsselbereiche der zunehmenden Regulierung in dieser Branche, nämlich erstens Fintech-Kreditmodelle, zweitens Eindämmung der übermäßigen Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten und drittens Einschränkung von wettbewerbswidrigen Praktiken, sind wir jedoch noch nicht am Ende. Gerade die letzten beiden Regulierungsbereiche unterscheiden sich nicht sehr von dem, was beispielsweise in den USA seit einiger Zeit diskutiert wird.