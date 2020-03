Seit Ende Februar hat das Festland Chinas nur etwas über 1000 neue Fälle dazubekommen, dagegen kamen in Europa deutlich über 60.000 neue Fälle dazu. Der Rest der Welt hat China inzwischen in der Anzahl der bestätigten Fälle überholt. Zum Vergleich: In der Sars Epidemie gab es in China inklusive Hongkong etwa 8000 Fälle, in Europa aber nur 34. In diesen Tagen ist Europa aber zu einem zweiten „Hotspot“ des Corona-Virus geworden, und zwar zu einem, in dem aktuell keine Anzeichen für eine erfolgreiche Eindämmung zu sehen sind. Kurz gesagt: Die Gefahr, das Risiko eines „Schwarzen Schwans“ ist keine Gefahr, kein Risiko mehr, sie ist bittere Realität.