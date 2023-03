Zweitens: Aktien außerhalb der USA bevorzugen. Aktien sollten zwar ein wichtiger Bestandteil langfristiger Portfolios bleiben, in naher Zukunft ist jedoch das Risiko-Renditeverhältnis gerade für den breiten US-Markt nicht attraktiv in Anbetracht der restriktiveren Finanzierungsbedingungen, der sinkenden Unternehmensgewinne und der relativ hohen Bewertungen. Schwellenländeraktien wiederum erscheinen hier interessanter, angetrieben von einem soliden Gewinnwachstum, der Erholung in China und den relativ günstigen Bewertungen. Grundsätzlich ist in diesem Umfeld ein Fokus auf qualitativ hochwertige Dividendentitel, Bilanzsolidität und Gewinnvisibilität angebracht. Wir bevorzugen global auf Sektorebene Basiskonsumgüter, Versorger und Industrietitel.