Großbritannien begann als erstes Industrieland in dieser Woche mit dem massenhaften Impfen der eigenen Bevölkerung. Der Impfstoff des US-Pharmariesen Pfizer und seines deutschen Partners BioNTech wird seit Dienstag britischen Bürgern verabreicht. Zulassungen in den USA und Europa dürften bald folgen. Daneben gibt es noch weitere vielversprechende Impfstoffkandidaten von Moderna und AstraZeneca/Oxford, die sich derzeit in Phase-3-Studien bzw. im Zulassungsprozess befinden.