Darüber hinaus wird sich in jedem Fall die Volatilität an den Märkten um den Wahltag herum deutlich erhöhen. Der Graben zwischen Republikanern und Demokraten ist riesig geworden, die Polarisierung und die wechselseitige Verachtung, mit der sich führende Repräsentanten der beiden dominierenden US-Parteien begegnen ist so – glücklicherweise – derzeit in Deutschland nicht vorstellbar. Aber er erhöht das Risiko großer Unsicherheit um den Wahltag herum. Nicht, dass ich es für möglich halte, dass Präsident Trump seinen Platz nicht räumt, wenn das Wahlmännergremium einen anderen Präsidenten bestimmt hat. Da ist mein Vertrauen in die Institutionen der US Demokratie ungebrochen und da sollte man sich vor Verschwörungstheorien hüten.