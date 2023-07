Die Fiskalpolitik wirkte unterstützend. Gemessen am US-Staatsdefizit in Prozent des BIP wurde die Fiskalpolitik in den letzten sechs bis neun Monaten unterdessen implizit wieder expansiv. Zudem hat sich die Fiskalpolitik in diesem Jahr indirekt positiv auf das Wachstum ausgewirkt. Denn die jüngsten wirtschaftspolitischen Maßnahmen (Inflation Reduction Act, Chips Act) fördern Investitionen im privatwirtschaftlichen Sektor.