Geldanlage Plant die EU einen Anleger-Führerschein?

Ob tatsächlich eine Art Anleger-Führerschein kommt, ist aber alles andere als gewiss. Der Entwurf wird lediglich dort konkreter, wo es darum geht, wie Anbieter von Finanzprodukten Profi-Anleger identifizieren sollen. Unter anderem heißt es: Bei der Identifizierung sollten „Erfahrungen außerhalb des Finanzdienstleistungssektors sowie zertifizierte Aus- und Weiterbildungen berücksichtigt werden, die der Kunde absolviert hat“. Wer als Profi statt als Laie klassifiziert werden will, muss also mehr nachweisen als nur langjährige Erfahrung am Kapitalmarkt. Das ist aber in der Regel auch heute schon so.